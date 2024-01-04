Розкрито таємницю гігантського голого 'грубого мужика' в Англії

Дослідники з Оксфордського університету припускають, що велетень Серн-Аббас, 55-метрова вирізана фігура на пагорбі в Дорсеті, Англія, зображує Геракла, римського еквівалента грецького божественного героя.

Фігура, яка зображує колосального оголеного чоловіка, який несе палицю з вузлом, була висічена в англосаксонський період між 700–1100 рр. нашої ери, коли земля належала королівській сім’ї Західної Саксонії в 9-му та 10-му століттях.

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Дослідники припускають, що фігура була пунктом збору західно-саксонських військ у період, коли саксонські королівства конфліктували з вторгненнями вікінгів.

"Позиція гіганта, яка виступає з хребта та розташована поблизу основних маршрутів, у поєднанні з джерелами прісної води поблизу та розташуванням у західно-саксонському маєтку, зробили його ідеальним місцем для збору", – сказав доктор Морком, докторант Університету Осло.

"Геракл був відомий своїми подвигами сили та мужності, і він був би зручним символом для західно-саксонських військ, які боролися з вікінгами", – додав він.

Дослідження також припускає, що ченці в Чернському абатстві переосмислили цю фігуру як зображення святого Едволда, намагаючись претендувати на мощі святого. Згадки про гіганта також згадуються в рукописі 11-го століття, що зберігається в Британській бібліотеці, де розповідається про відлюдника, святого Едвольда, який був неподалік, і посадив свій посох на вершині пагорба.

"Ченцям було незручно мати велику, явно оголену язичницьку фігуру на порозі, і вони вдалися до інтелектуальної інтерпретації, пов’язуючи її зі своїм святий покровитель, Едволд", – сказав доктор Морком.

Дослідження ще триває, але воно дає нове уявлення про значення цього важливого історичного пам’ятника.

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