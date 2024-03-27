Рак грудей та харчування: 'чорний' та 'білий' список продуктів для жінок

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Серед причин, які провокують цю патологію, харчування займає не останнє місце.

Нездорова їжа може спровокувати гормональні збої в організмі жінки, створити сприятливе середовище для розвитку онкологічного процесу, за рахунок "закислення" крові, засмічення лімфатичної системи продуктами-сміттям, порушення очисних функцій кишечника та нирок.

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Какие продукты стоит навсегда исключить из рациона женщины:

Сахар. Многие, говоря о вреде сахара, подразумевают его прямое действие – избыток пустых калорий, лишний вес, нарушения в работе поджелудочной железы. Но, не менее страшным является воздействие сахара на кровь человека. рН крови резко смещается в кислую сторону, а значит организм становится легко уязвимым. При поступлении сахара в кровь, в независимости от его количества, клетки крови слипаются, иммунные клетки теряют подвижность и активность. Т.е. снижается иммунная резистентность организма к любым инфекциям, инвазиям, раковым клеткам ( которые образуются в большом количестве в организме ежедневно). Сахар – это лучший корм и для уже возникшей онко-патологии. Думаю, многим уже известно, что в клиниках специализирующихся на лечении онко-заболеваний, в меню лечебного питания всегда исключен сахар. Следует обратить внимание на всю продукцию, содержащую сахар, а не только на продукт в чистом виде.

Продукция, приготовленная на термофильных дрожжах. Хлеб, выпечка, сухие диетические хлебцы, печенье, замороженные полуфабрикаты из теста, квасы, кефир. Дрожжи воздействуют на организм аналогично сахару. Кроме того, они провоцируют рост патогенной грибковой микрофлоры в кишечнике и развитие кандидоза. Дрожжи и сахар – это любимая пара для любого рода онкологии.

Трансжиры. Маргарин в выпечке, кондитерских изделиях, сухом диетическом печенье, сухариках и др. продукции. Растительные масла, подверженные термической обработке в чипсах, картошке фри и даже самой здоровой, качественной, но жареной продукции. Трансжир – это неестественный по химической структуре продукт, который не может быть обезвреженным в организме.

Итак, еще раз продукты черного списка: попкорн и чипсы; кетчуп, майонез и всевозможные соусы, мясные и рыбные полуфабрикаты, замороженные обеды; мороженое; наггетсы, чебуреки и другие изделия фаст-фуда; кондитерские изделия: печенье, пончики, вафли, пирожные, торты, шоколадные батончики ; сдобная выпечка; сухие смеси для приготовления супов, соусов, кремов, блинов, кондитерских изделий.

Животная продукция промышленного производства с использованием гормонов и стимуляторов роста. Мясо, птица, рыба, яйца и молочная продукция должны быть органического происхождения, т.к. стероидные гормоны, которыми изобилует животная продукция, наносят непоправимый вред гормональному фону человека. Мужчинам "дарит" женоподобные очертания фигуры, женщинам – проблемы в области яичников и молочных желез.

Соевые продукты, и особенно ГМО соя. Эстрогеноподобные составляющие сои усугубят уже имеющиеся патологические процессы в молочных железах – кисты, мастопатию. Рекомендую свести к минимуму потребление сои женщинами. Но, при желании, продукты из органической сои в Украине на данный момент можно найти лишь в специализированных магазинах.

Пиво. Фитоэстогены, содержащиеся в напитке усугубляют нарушения в гормональном фоне женщины и прямым образом влияют на возникновения рака груди.

Продукты, которые способствуют профилактике рака молочной железы.

Свежая зелень – петрушка, укроп, шпинат, салатные листья и другая зелень хорошо защелачивают рН крови, что является залогом здорового тканевого дыхания и активной иммунной системы. Возьмите за правило ежедневно готовить себе на завтрак зеленый коктейль из большого пучка абсолютно любой зелени и фруктов/ягод.

Лимонный сок – как можно больше добавляйте его в воду, чай, салаты. Лимонная кислота в крови действует противоположным образом – повышает рН крови, улучшает текучесть и подвижность элементов крови, значительно снижает количество свободных радикалов.

Свекла - содержание антираковых пигментов антоцианов в свекле в 8 раз превышает их содержание в любом другом овоще. При этом, на них совершенно не влияет термическая обработка продукта. Тушите, запекайте, добавляйте в салаты вареную и свежую свеклу ежедневно. Можно принимать по несколько столовых ложек свекольного сока в день, добавляя в другой сок или воду. Помимо целебного красного пигмента, свекла обладает мощным желчегонным и слабительным эффектом, что косвенно влияет на состояние "чистоты" крови, количество ракообразующих свободных радикалов и тканевое дыхание.

Проростки зерновых и бобовых – пшеницы, овса, маша, гречки и др. злаков. Питание проростками способствуют омоложению всего организма, восстановлению обмена веществ. Содержание многих витаминов – например, С и группы В - в проросших семенах увеличивается в 5 раз, витамина Е – в 3 раза. Всего 50 г проростков пшеницы соответствуют по содержанию этого витамина шести стаканам апельсинового сока. Суточная норма 20-30г. Проростки сочетаются с любым продуктом, их можно добавлять в к основным блюдам, в кашу, салаты, коктейли.

Синий виноград. Содержит множество биофлавоноидов – сильных антиоксидантов, защищающих организм от разного рода опухолей. В темных (красных и черных) сортах больше веществ, эффективных для профилактики и лечения рака желудка, рака кишечника, рака молочных желез.

Особенно хорош виноград Конкорд. Кушать его нужно вместе с кожицей и виноградными косточками – в них больше всего веществ, защищающих от онкологических заболеваний. В день достаточно съедать одну гроздь винограда в качестве десерта или перекуса. Темные сорта винограда хорошо хранятся и нам доступны практически всю зиму.

Брокколи. Думаю, многие уже наслышаны об уникальных антираковых свойствах этого растения. Хочу лишь сделать акцент, что антиканцерогенное вещество сулфорафан разрушается при термической обработке и для сохранения лечебных свойств продукта, есть смысл добавлять его в свежем виде в салаты и как дополнение к основным блюдам.