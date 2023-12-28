"Рафаелло" з крабових паличок: Як приготувати смачну та просту закуску до новорічного столу

Як зробити кульки з крабових паличок та яєць

Крабові палички – це універсальний продукт, який можна використовувати для приготування різних страв, в тому числі і легких закусок до Нового року.

Ось два рецепти, які допоможуть вам вразити своїх домочадців. Ці закуски готуються дуже просто і швидко, але виглядають дуже ефектно. Вони обов'язково припадуть до смаку вашим гостям, пише УНІАН.

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"Рафаелло" з крабових паличок і волоських горіхів

Інгредієнти:

Крабові палички - 5-6 шт

Сир твердий - 100 г

Сир плавлений - 100 г

Майонез - 3 ст. л

Маслини без кісточок - 7-8 шт

Волоські горіхи - 5 шт

Яйця - 1 шт

Сіль, перець

Приготування:

У глибокій мисці змішати тертий твердий і плавлений сир, варене яйце, майонез, сіль і перець. Окремо натерти крабові палички. У кожну маслину вставити шматочок волоського горіха. З сирно-яєчної маси сформувати корж, всередину покласти маслину. Скачати кульку і обваляти її в крабовій стружці. Повторити дії з рештою інгредієнтів. Викладати закуску на тарілку і подавати до столу.

"Рафаелло" з крабових паличок і плавленого сиру з часником

Інгредієнти:

Крабові палички - 300 г

Плавлений сир - 100 г

Часник - 1 зубчик

Яйця - 3 шт

Майонез - 2 ст. л

Приготування:

Яйця зварити і натерти на крупній тертці разом з сиром. Часник пропустити через прес або дрібно нарізати. Змішати всі інгредієнти, заправити майонезом і перемішати. Сформувати кульки і обваляти їх в натертих крабових паличках. Подавати до столу, прикрасивши за бажанням кропом або петрушкою.

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