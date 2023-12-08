Пюре буде ідеальним: 7 методів, які допоможуть запобігти потемнінню картоплі

Картопля може темніти під час приготування через руйнування клітковини, внаслідок чого утворюються іони заліза та хлорогенова кислота. Найчастіше це стається внаслідок дисбалансу поживних речовин у ґрунті, де росла картопля, особливо коли не вистачає калію. Калій сприяє утворенню лимонної кислоти, яка запобігає з'єднанню хлорогенової кислоти з залізом. Таким чином, картопля із збідненого ґрунту темніє, а зі збагаченого – ні.

Про це пише ТСН.

Додаткові фактори, такі як механічні ушкодження, промерзання та неправильне зберігання, також можуть призвести до зміни кольору картоплі після варіння. Варто обирати суху картоплю, уникати м'яких бульб, і при очищенні слід покласти її в холодну воду, щоб запобігти процесу з'єднання хлорогенової кислоти з залізом.

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Для того, щоб уникнути потемніння картоплі, слід дотримуватись деяких правил: правильно обирати картоплю та додавати лимонну кислоту чи оцет під час варіння. Також можна запобігти почорнінню, додавши лавровий лист наприкінці процесу варіння. Додавання теплого молока до картопляного пюре також вважається ефективним методом запобігання його потемнінню.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не варто зберігати в холодильнику.

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