Пишний омлет рецепт в духовці: швидкий рецепт
Пишний омлет рецепт в духовці: швидкий рецепт
Він дуже легкий в приготуванні, а виходить пишним, пористим та соковитим.
І точно поверне вас в дитинство своїм смаком та домашнім ароматом.
Інгредієнти:
• Яйця — 5 шт;
• Олія оливкова — 20 г;
• Шпинат — 50 г;
• Песто — 50 г;
• Черрі — 60 г;
• Чорні оливки — 50 г;
• Сир в розсолі — 50 г.
Приготування:
1. Форму застелити пергаментом.
2. Додати шпинат та збити яйця.
3. Додати песто, Черрі, оливки та перемішати.
4. Зверху посипати сиром.
5. Запікати протягом 15 хвилин при температурі 180°.
Зберігайте та робіть сніданки ще смачнішими.