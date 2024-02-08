Плями на одязі після ремонту авто: які засоби допоможуть позбутися неприємностей

Жирні плями на одязі – поширена проблема, але не привід засмучуватися. Існує безліч способів вивести їх без дорогих хімічних засобів.

Як повідомляє SantePlusMag, існує безліч ефективних методів видалення жирних плям з різних типів тканин. І вам не обов'язково застосувати хімічні засоби.

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Що робити перед видаленням плями:

Зіскребіть якомога більше жиру ложкою, не втираючи його в тканину. Промокніть пляму паперовими рушниками, щоб ввібрати жир.

1. Харчова сода:

Насипте соду на пляму, залиште на 10 хвилин, потім зішкребіть. Повторіть, доки пляма не зникне. Виперіть одяг у гарячій воді.

2. Засіб для миття посуду:

Нанесіть засіб на пляму, потріть м'якою тканиною. Залиште на 5 хвилин, потім виперіть одяг.

3. Гель алое вера:

Замочіть одяг у гарячій воді. Втирайте гель алое вера в пляму. Виперіть одяг у теплій воді.

4. Кукурудзяний крохмаль:

Насипте крохмаль на пляму, залиште на 15 хвилин. Потріть пляму зубною щіткою, а потім виперіть одяг.

5. Дитяча присипка:

Посипте пляму присипкою, залиште на 10 хвилин. Потріть пляму зубною щіткою, виперіть одяг.

6. Мило для механіків:

Нанесіть мило на пляму, залиште на 15-30 хвилин. Виперіть одяг окремо в пральній машині.

7. Рідина для зняття лаку:

Розведіть 1 столову ложку рідини в 100 мл води. Нанесіть розчин на пляму, залиште на 15 хвилин. Повторіть, доки пляма не зникне.

8. Шампунь:

Втирайте шампунь в пляму, залиште на 25 хвилин. Виперіть одяг, повторіть, якщо потрібно.

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За допомогою цих лайфхаків ви зможете легко вивести жирні плями з одягу, не пошкодивши тканину. Однак перед використанням кожного з засобів, перевірте його на маленькій непомітній ділянці одягу, аби перевірити реакцію матеріалу на засіб.

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