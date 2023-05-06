П'ять знаків зодіаку чекають великі зміни в травні: у житті почнеться 'біла смуга'

Період до кінця травня 2023 стане часом великих змін для п'яти уродженців зодіакального кола. Це пов'язано із затемненням Великої мутації, яке відбулося 5 травня та запустило новий потужний енергетичний цикл.

За словами астрологів, до списку щасливчиків, у житті яких розпочнеться "біла смуга", потрапили Овни, Тельці, Леви, Терези та Скорпіони. Ось що на них чекає!

Овен

Овни будуть сповнені енергії та сил, щоб змінити своє життя, і зміни торкнуться всіх сфер. Уродженці знаку займуться пошуком нової перспективної роботи, яка б приносила і задоволення, і солідний дохід. Будуть корективи і в особистому житті – якщо одні закрутять бурхливий роман, інші переконаються в безперспективності стосунків і почнуть усе з чистого аркуша після розставання.

Телець

Тельці відпустять своє минуле, в якому був болісний досвід і багато різних розчарувань. Вони зможуть зцілитися душею та відкритися новому. Самотні уродженці знаку в цей час знайдуть свою другу половинку, стосунки розвиватимуться стрімко, тож незабаром вони замисляться про весілля.

Лев

Леви заведуть нові ділові знайомства і можуть навіть замислитись про відкриття власного бізнесу. Якщо уродженці знаку заручаться підтримкою досвідчених партнерів, то все вийде. Намічаються і зміни в особистому житті – зірки обіцяють Левам шлюб та швидке народження дітей.

Терези

Терези зустрінуть людину, яка переверне їх уявлення про кохання та стосунки. Вже влітку уродженці знаку можуть зіграти весілля, на яке покличуть усіх своїх численних друзів. Терези з азартом візьмуться облаштовувати сімейне гніздечко – на них чекає багато турбот, але всі вони виявляться приємними і принесуть справжнє щастя.

Скорпіон

У Скорпіонів у травні на перший план вийдуть любовні стосунки – вони можуть зважитися на шлюб. Цей крок є дуже важливим для уродженців знаку, оскільки ті є однолюбами і хотіли б провести зі своїм партнером все життя. Щаститиме Скорпіонам і в кар'єрі – вони отримають довгоочікувану новину про підвищення.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.