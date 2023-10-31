П'ять запахів, які означають, що миші оселилися у вашому домі

Сильні запахи можуть означати, що у вашому домі оселилися миші. Завдяки своїм невеликим розмірам вони можуть проникати у найдрібніші місця абсолютно непоміченими.

Видання Best Life розповіло про запахи, на які треба безпосередньо звертати увагу. Вони вказують на появу гризунів-шкідників в оселі.

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1. Аміак

Одним із найбільш різких або впізнаваних запахів, який сигналізує про зараження мишами, є аміак. І хоча цей хімічний запах може бути присутнім у багатьох миючих засобах, це також чітка ознака того, що миші оселилися.

"Цей запах є результатом мишачої сечі, яку миші, як правило, розкидають навколо, пересуваючись у вашому домі", – каже Лорн Ганевич, корпоративний тренер Clark's Termite & Pest Control. За його словами, коли сеча висихає, вона вивільняє аміак в повітря, створюючи сильний різкий запах.

Миші фактично використовують свою сечу як маркер території, тому запах особливо помітний у невеликих закритих приміщеннях або місцях, де вони гніздилися. Миші не контролюють свій кишечник або сечовий міхур, а це означає, що вони будуть мочитися і залишати послід будь-де.

2. Риба

Є дві основні причини, чому ваш будинок може пахнути рибою, якщо присутні миші.

"Миші використовують різні матеріали, такі як папір, тканина та ізоляція для гніздування", — пояснив Георгіос Лікопулос, експерт із боротьби зі шкідниками Fantastic Services. З часом ці матеріали "можуть забруднитися сечею та фекаліями", що призводить до появи рибного запаху.

Крім цього, рибний запах може виникати через те, що миші гризуть дроти, що може призвести до електричної пожежі, якщо її залишити без нагляду.

"Дивний рибний, горілий запах у вашому домі майже завжди пов’язаний з несправними електричними компонентами, такими як дроти", – пояснив експерт.

3. Затхлий запах

Мишача сеча та фекалії, також можуть мати затхлий запах. Незалежно від того, свіжі чи старі, коли послід розкладається, він виділяє пахучі сполуки.

4. Розкладання

Миші, що розкладаються, особливо жахливі. Цей запах буде пахнути згірклим або гнилим, і він може становити загрозу для здоров'я. Мертвої миші треба негайно позбутися.

"Запах мертвої миші – це суміш діоксиду сірки, метану та інших шкідливих газів", – повідомили експерти. Миші, що розкладаються, також можуть виділяти запах, схожий на гнилу капусту.

5. Кислий запах їжі

Миші часто забруднюють людську їжу своєю слиною, сечею та екскрементами. Якщо це сталося, ви можете очікувати, що від ураженої їжі буде кислий/затхлий запах.

Важливо не лише регулярно перевіряти свою комору та харчові продукти, але й закривати всі відкриті упаковки та зберігати продукти в герметичних контейнерах.

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