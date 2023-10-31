П'ять ефірних олій, які допоможуть при стресі та безсонні

Які ефірні олії допоможуть при безсонні, стресі і хронічних нервових розладах

Деякі ефірні олії допомагають заснути, знижуючи стрес та тривогу. Також їх радять при хронічних нервових розладах.

Аромати певних рослин треба вдихати перед тим, як ви маєте лягати спати. Це допоможе розслабитися та позбутися тривожних думок, пише Pixel.

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1. Ромашка. Ефірна олія ромашки допомагає, коли у вас немає сил, сильний стрес або ви страждаєте від безсоння. Ідеальним варіантом стане, якщо це аромат ви вдихатимете перед сном або ж використаєте ромашку у засобах для вечірнього догляду.

2. Лаванда. Ця рослина може знижувати рівень кортизолу, завдяки чому знижуватиметься і рівень стресу. Ароматерапія з використанням ефірної олії лаванди має кілька переваг:

Зниження тривожності, втоми і стресу.

Заспокоєння нервової системи.

Боротьба із безсонням.

Якщо легенько помасажувати скроні з олією лаванди, то це позбавить вас від головного болю.

3. Меліса. Ця рослина має легкий лимонний запах з гіркувато-свіжими тонами. Ефірна олія меліси використовується при нав'язливих та депресивних станах, може покращувати настрій, скоригувати порушення сну та нормалізувати роботу нервової системи.

4. Майоран. Ефірна олія з майорану має заспокійливу і тонізуючу дію. Її можна використовувати для вдихання, додавати в ванну або дифузор.

5. Ветівер. Ефірна олія з ветіверу може допомогти зміцнити імунну систему і захистити організм від інфекцій, зменшити біль та розслабити м'язи.

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