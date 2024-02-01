Мандрівники назвали найкращі міста в світі для гастрономічного туру
Подорожі – це чудова можливість познайомитися з новими культурами та людьми. А якщо додати до цього ще й смачну їжу, то ви отримаєте незабутні враження.
Гастрономічний туризм – це вид туризму, який передбачає подорожі з метою спробувати кухню інших країн. Він стає все більш популярним, і це не дивно. Адже їжа – це невід'ємна частина будь-якої культури. Про це розповіли на найбільшій у світі платформі для мандрівників TripAdvisor.
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Найкращі міста для гастротуризму у 2024 році
За даними TripAdvisor, найкращими містами для гастротуризму в 2024 році є:
- Ханой, В'єтнам
- Рим, Італія
- Крит, Греція
- Куско, Перу
- Флоренція, Італія
- Нью-Делі, Індія
- Барселона, Іспанія
- Новий Орлеан, США
- Лісабон, Португалія
- Пхукет, Таїланд
Ці міста пропонують широкий вибір ресторанів, які пропонують страви місцевої та міжнародної кухні. Тут ви можете спробувати все, від традиційних страв до сучасних експериментів.
Що спробувати в кожному місті
Ось кілька рекомендацій щодо того, що спробувати в кожному з цих міст:
- Ханой, В'єтнам: суп з локшиною Фо, спринг-роли Гой Куон, гарячі млинці Бан Хео, локшина Као Лау, фрикадельки на грилі Бун Ча, бутерброди Бан Мі, риба з куркумою Ча-ка Лавонг і битий рис Ко Там.
- Рим, Італія: піца, паста, ризотто, морепродукти, італійські десерти.
- Крит, Греція: страви з морепродуктів, грецький салат, сир фета, оливки.
- Куско, Перу: куїчі, ламіве, ceviche, pisco sour.
- Флоренція, Італія: страви з італійських трюфелів, італійська кава, gelato.
- Нью-Делі, Індія: тандури, каррі, бирьяни, мінті.
- Барселона, Іспанія: паелья, тапас, хамон, sangria.
- Новий Орлеан, США: jambalaya, gumbo, креветки, вустерський соус.
- Лісабон, Португалія: bacalhau (суха тріска), pastel de nata (португальські тістечка з заварним кремом), португальське вино.
- Пхукет, Таїланд: тайський суп том ям, тайський салат пхукет, морепродукти, тайські десерти.
Це лише кілька рекомендацій, і насправді в кожному з цих міст є ще багато смачних страв, які варто спробувати. Тож, якщо ви любите смачну їжу, обов'язково відвідайте хоча б одне з цих міст. Ви не пошкодуєте!
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