Пухнасті рятівники від депресії: які тварини чудово знімають стрес
Стрес – невід'ємна частина сучасного життя. Швидкий ритм, інформаційні перевантаження та постійні зміни можуть негативно впливати на наше психічне здоров'я. Одним із найефективніших способів боротьби зі стресом є спілкування з домашніми тваринами. Вони не тільки приносять радість, а й надають емоційну підтримку, допомагаючи нам розслабитися і відновити внутрішній спокій. Про це пише РБК.
За темою: Названі на честь квітки та не ловлять мишей: цю породу котів вивели в Україні (фото)
Які тварини найкраще допомагають зняти стрес?
- Коти: Ці граціозні створіння відомі своїм заспокійливим муркотінням і ласкавим характером. Вони можуть стати відмінними компаньйонами для людей, які ведуть спокійний спосіб життя.
- Собаки: Вірні друзі, які завжди раді бачити своїх господарів. Вони допомагають зняти стрес завдяки фізичній активності та емоційній підтримці.
- Кролики: М'які і пухнасті, кролики можуть стати джерелом позитивних емоцій. Вони не вимагають складного догляду і добре підходять для квартирного утримання.
- Криси: Незважаючи на розповсюджену думку, криси – це розумні, товариські та чисті тварини. Вони легко приручаються і можуть стати відданими компаньйонами.
- Тхори: Веселі і грайливі тварини, які нагадують маленьких кошенят. Тхори дуже активні і потребують багато уваги.
- Риби: Спостереження за спокійним плаванням рибок допомагає розслабитися і відволіктися від проблем.
- Морські свинки: Милі і пухнасті, морські свинки люблять спілкуватися і гратися.
- Ігуани: Екзотичні рептилії, які вимагають особливого догляду, але можуть стати цікавими домашніми улюбленцями.
Як домашні тварини допомагають зняти стрес:
- Знижують рівень кортизолу
- Підвищують рівень окситоцину
- Зменшують відчуття самотності
- Стимулюють фізичну активність
- Відволікають від негативних думок
Домашні тварини можуть стати справжніми друзями і помічниками у боротьбі зі стресом. Вони приносять радість, зменшують тривогу і допомагають нам відчувати себе щасливішими.
Нагадаємо, ми повідомляли про найлагідніші та найдружелюбніші породи котів.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!