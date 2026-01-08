Пухнасті довгожителі: топ порід собак, у яких найдовша тривалість життя

Якщо ви хочете завести собаку, яка буде поруч не один рік, варто звернути увагу на породи, відомі міцним здоров’ям і тривалішою тривалістю життя. Саме такі улюбленці зазвичай довше зберігають активність, емоційний зв’язок із власником і тішать родину щодня.

Експерти World Animal Foundation склали перелік порід, які вважаються одними з найбільш витривалих і часто живуть довше за інших.

Австралійський скотар

Це справжній енергійний трудівник, який поєднує інтелект, фізичну витривалість і відданість людині. Середня тривалість життя становить 12–16 років. З віком у цих собак можливі проблеми із зором або суглобами, однак регулярні ветеринарні огляди та дозовані фізичні навантаження допомагають зберегти їхню рухливість. Найкраще скотар почувається, коли має заняття або завдання — тоді він буквально розквітає.

Ши-цу

Це спокійні та ласкаві собаки-компаньйони, які дуже цінують увагу та затишок. Вони заслужено мають репутацію довгожителів. Через особливу будову мордочки ши-цу можуть бути схильні до проблем із диханням і перегріву, а також до захворювань очей. Фахівці радять утримувати їх у прохолодному середовищі, обирати неспішні прогулянки та ретельно доглядати за шерстю.

Папійон

Маленькі, але надзвичайно розумні собаки, які в середньому живуть 14–16 років. Вони вирізняються міцним здоров’ям і зберігають жвавість навіть у поважному віці. Папійони легко адаптуються до способу життя господаря, швидко навчаються й тонко відчувають емоційний стан людини.

Рет-тер’єр

Це компактні, сміливі й дуже грайливі собаки з тривалістю життя від 12 до 18 років. Найпоширеніша проблема для породи — вивих колінної чашечки, що може змінювати ходу. Ветеринари радять уважно стежити за вагою та не перевантажувати собаку стрибками, аби зменшити навантаження на суглоби.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Чіхуахуа

Невеликі за розміром, але з яскравим характером, ці собаки нерідко живуть 14–16 років і навіть довше. Вони дуже прив’язані до власників, однак потребують обережного ставлення. Чіхуахуа схильні до проблем із зубами, серцем і зайвої ваги, тому правильне харчування та регулярний догляд мають ключове значення.

Австралійська вівчарка

Активні й розумні пастуші собаки, середня тривалість життя яких становить 12–15 років. У породи можуть траплятися спадкові проблеми із зором або суглобами, проте за умови достатньої фізичної та розумової активності вони довго залишаються грайливими, уважними та дружніми.

Такса

Відомі своїм характером і голосистістю собаки, які зазвичай живуть 12–16 років. Через подовжений хребет такси схильні до захворювань спини. Фахівці радять уникати стрибків, використовувати пандуси для меблів і підтримувати нормальну вагу — це значно підвищує шанси на здорове та тривале життя.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!