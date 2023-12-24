'Пундики-мундики' та 'фіґлі-міґлі': Авраменко пояснив значення кумедних слів

Чи знаєте ви, що означає "пундики-мундики" та "фіґлі-міґлі"? Відомий мовознавець Олександр Авраменко пояснив значення цих українських слів.

Про це він розповів у своєму уроці в програмі "Сніданок з 1+1". Авраменко заявив, що потрібно вивчати мову, яку передали предки.

"Сьогодні поговоримо про пундики. Кумедне слово. А що воно означає? Пундик – це рід печива або пиріжків. Також ним позначають будь-яку смачну їжу, ласощі, словом – смаколики", – сказав Олександр Авраменко.

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Мовознавець зазначив, що слово "пундики-мундики" – це некорисна їжа, зокрема печиво, чипси, бутерброди та інше. Натомість словом "фіґлі-міґлі" позначають витівки, жарти, хитрощі, також залицяння, женихання, любовні справи, пригоди та зальоти.

З його слів, вислів "шури-мури" потрібно замінити на "фіґлі-міґлі".

"Впустіть у своє життя ці смачні і кумедні слова – "пундики-мундики" і "фіґлі-міґлі". Але не зловживайте тим, що вони означають. Бо, як кажуть, що занадто, то і свині не їдять. Ось і все", – додав він.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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