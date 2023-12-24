"Пундики-мундики" та "фіґлі-міґлі": Авраменко пояснив значення кумедних слів
Чи знаєте ви, що означає "пундики-мундики" та "фіґлі-міґлі"? Відомий мовознавець Олександр Авраменко пояснив значення цих українських слів.
Про це він розповів у своєму уроці в програмі "Сніданок з 1+1". Авраменко заявив, що потрібно вивчати мову, яку передали предки.
"Сьогодні поговоримо про пундики. Кумедне слово. А що воно означає? Пундик – це рід печива або пиріжків. Також ним позначають будь-яку смачну їжу, ласощі, словом – смаколики", – сказав Олександр Авраменко.
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Мовознавець зазначив, що слово "пундики-мундики" – це некорисна їжа, зокрема печиво, чипси, бутерброди та інше. Натомість словом "фіґлі-міґлі" позначають витівки, жарти, хитрощі, також залицяння, женихання, любовні справи, пригоди та зальоти.
З його слів, вислів "шури-мури" потрібно замінити на "фіґлі-міґлі".
"Впустіть у своє життя ці смачні і кумедні слова – "пундики-мундики" і "фіґлі-міґлі". Але не зловживайте тим, що вони означають. Бо, як кажуть, що занадто, то і свині не їдять. Ось і все", – додав він.
Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".
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