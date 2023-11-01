Пухкі, повітряні та неймовірно ніжні: Як швидко приготувати оладки на сніданок
Як зробити пухкі та повітряні оладки на сніданок.
Смачні та повітряні оладки є чудовим вибором для смачного сніданку. Якщо слідувати цьому рецепту правильно, вони точно стануть особливо ніжними та пухкими.
У цьому рецепті не використовуються яйця, оскільки вони можуть призвести до того, що тісто сяде. Якщо ви прагнете досягнути пухких оладок, то цілком можна обійтися без яєць, пише prostoway.
Читайте також: Господині розповіли рецепт омлету з кабачками на сніданок
Інгредієнти:
- 1 стакан кефіру або кислого молока;
- 50-60 грамів цукру;
- Пакетик ванільного цукру;
- 3/4 чайної ложки соди;
- Дрібка солі та борошна.
Приготування:
- У невеликій мисці змішайте кефір, ванільний цукор, цукор і соду. Ретельно перемішайте із утворенням невеликої піни.
- Додайте дрібку солі та трохи борошна до суміші, щоб отримати консистенцію, схожу на густу сметану. Ретельно розмішайте.
- Розігрійте сковорідку та додайте трохи олії. Ложкою викладайте тісто на сковорідку і смажте на середньому вогні до отримання золотистої фарби.
- Після смаження оладки перекладіть на паперовий рушник, щоб зняти зайву олію.
- Подаємо гарячими разом із вашими улюбленими додатками.
Радимо також звернути увагу на рецепт гарбузової каші.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!