Пухкі, повітряні та неймовірно ніжні: Як швидко приготувати оладки на сніданок

Як зробити пухкі та повітряні оладки на сніданок.

Смачні та повітряні оладки є чудовим вибором для смачного сніданку. Якщо слідувати цьому рецепту правильно, вони точно стануть особливо ніжними та пухкими.

У цьому рецепті не використовуються яйця, оскільки вони можуть призвести до того, що тісто сяде. Якщо ви прагнете досягнути пухких оладок, то цілком можна обійтися без яєць, пише prostoway.

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Інгредієнти:

1 стакан кефіру або кислого молока;

50-60 грамів цукру;

Пакетик ванільного цукру;

3/4 чайної ложки соди;

Дрібка солі та борошна.

Приготування:

У невеликій мисці змішайте кефір, ванільний цукор, цукор і соду. Ретельно перемішайте із утворенням невеликої піни. Додайте дрібку солі та трохи борошна до суміші, щоб отримати консистенцію, схожу на густу сметану. Ретельно розмішайте. Розігрійте сковорідку та додайте трохи олії. Ложкою викладайте тісто на сковорідку і смажте на середньому вогні до отримання золотистої фарби. Після смаження оладки перекладіть на паперовий рушник, щоб зняти зайву олію. Подаємо гарячими разом із вашими улюбленими додатками.

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