Перевірте гостроту свого зору: знайдіть дівчину за 5 секунд

Якщо вам потрібно трохи розслабитися, вирішення головоломок може стати чудовим варіантом. Візуальні ілюзії дозволяють приємно провести час з близькими та перевірити свою спостережливість. Цього разу завдання полягає у пошуку дівчини серед зграї фламінго.

Ця головоломка від Jagranjosh досить складна, оскільки зображення переповнене птахами, які привертають основну увагу. Щоб виявити дівчину, потрібно максимально сконцентруватися.

Brightside. Джерело: Візуальна ілюзія Brightside. Джерело: Візуальна ілюзія

На малюнку зображено велику кількість фламінго. Деякі з них п'ють воду, інші просто відпочивають. Серед цієї групи птахів десь прихована дівчина, яку нам і треба знайти.

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На пошуки відведено всього 5 секунд! Ви готові? Тоді починаймо!

Не вдалося виявити дівчину?

Ось вам підказка: зосередьте погляд на центрі зображення, а потім перемістіть його вліво. Дівчина ховається за одним із фламінго - правильну відповідь позначено червоним колом.

Brightside. Джерело: Візуальна ілюзія Brightside. Джерело: Візуальна ілюзія

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