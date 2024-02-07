Прості способи відіпрати смолу з білого або кольорового одягу: головне дістати скипидар

Пікніки, прогулянки лісом та інші розваги на природі можуть обернутися неприємностями – плями від смоли на одязі доволі складно відіпрати.

Не панікуйте, адже завдяки простим порадам ви легко позбудетеся липкої та жирної плями, зберігши улюблений одяг. Видання SantePlusMag радить спробувати кілька способів видалення смоли з різних типів тканин.

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Синтетика:

Нанесіть кілька крапель оливкової олії на забруднену ділянку. Дайте тканині ввібрати масло. Протріть пляму тальком або розпушувачем. Залиште на годину.Виперіть забруднене місце та змийте теплою водою.

Кольоровий бавовняний одяг:

Виперіть одяг з господарським милом, щоб видалити надлишки смоли. Виверніть одяг. Змішайте 3/4 спирту з 1/4 скипидару. Змочіть вату в розчині т протріть задню частину плями. Залиште на 15 хвилин. Змийте теплою водою.

Білий бавовняний одяг:

Змочіть ватний диск сумішшю скипидару і спирту. Протріть пляму до повного зникнення.

Джинси:

Заморозьте смолу кубиком льоду. Зішкребіть смолу ножем для масла. Використовуйте суміш скипидару і спирту, якщо смола не зникла. Виперіть одяг з господарським милом.

Вовняний або шовковий одяг:

Змочіть ватний диск скипидаром та протріть пляму. Виперіть одяг вручну з господарським милом.

Як вивести пляму від смоли з кольорового шкіряного одягу?

Змочіть вату спиртом і потріть пляму. Попередньо проведіть тест на непомітній ділянці.

Як вивести засохлу смоляну пляму?

Нагрійте пляму феном (обережно!), щоб розтопити смолу. Видаліть її ватою, змоченою в ацетоні.

Завдяки цим порадам ви зможете легко видалити плями від смоли з одягу та зберегти його чистоту та красу.

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