Прості способи позбутися запаху секонд-хенду з речей
Речі із секондхенду завжди мають неприємний запах, якого дуже важко позбутися. Але це цілком можливо, якщо знати деякі хитрощі.
Експерти з The Spruce пропонують кілька порад, які допоможуть вам зробити ваші комісійні знахідки пахнути як новими.
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Провітрюйте речі
Перше, що потрібно зробити, коли ви щось купуєте в комісійному магазині, — це провітрити його. Залиште предмет на вулиці або в добре провітрюваному приміщенні на кілька годин або навіть на день, якщо це можливо. Свіже повітря допоможе усунути частину запаху.
Використовуйте харчову соду
Харчова сода — ще один чудовий спосіб усунути неприємні запахи. Рясно посипте содою предмет і залиште його на кілька годин або навіть на ніч. Харчова сода має абсорбуючі властивості, які допоможуть втягнути запах.
Спробуйте трохи оцту
Оцет також є ефективним способом усунення запахів. Змішайте рівні частини води та білого оцту в пляшці з розпилювачем і бризніть на предмет. Дайте предмету висохнути на вулиці.
Додаткові засоби
Газети, наповнювач котячого туалету, активоване вугілля та ефірні олії також можуть допомогти усунути запахи. Загорніть газету в рукави або кишені одягу і залиште на два дні. Наповнювач для котячого туалету можна помістити в тканинний мішечок із предметом на тиждень. Активоване вугілля можна помістити в контейнер і покласти біля речей. Ефірні олії можна просто розпорошити прямо на предмет.
Очищення парою
Відпарювання також є ефективним способом усунення запахів. Важливо використовувати розчин для чищення з ароматизаторами, щоб додати свіжого запаху. Цей метод також допоможе видалити будь-які зморшки або ворсисту тканину.
Якщо ви дотримуєтеся цих порад, ви зможете позбутися запаху з комісійних речей і насолоджуватися ними як новими.
Як прати одяг після секонд-хенду
- Прати вживані речі слід окремо від іншого одягу, щоб запах не поширився на інші речі.
- Прати кілька разів, на максимальній температурі, допустимій для певного типу речей. Це допоможе вбити бактерії, які є причиною запаху.
- Використовувати подвійну кількість порошку, щоб посилити ефект дезодорації.
- Вмикати додаткове полоскання, щоб видалити залишки порошку та запаху.
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