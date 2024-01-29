Простий трюк допоможе досягти успіху на співбесіді

Отримання бажаної посади може бути складним і нервовим процесом. Часто кандидати хочуть показати роботодавцю, що вони кваліфіковані та мотивовані, але при цьому є небезпека здатися зарозумілими або самовпевненими.

Згідно з новим дослідженням, гумор може бути ефективним способом досягти цього балансу. Дослідження, опубліковане в журналі Personality and Social Psychology Bulletin, показало, що кандидати, які використовували гумор у своїх резюме та інтерв’ю, були сприймані як більш компетентні та привабливі, ніж ті, хто не використовував гумор.

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Дослідники створили два вигадані резюме, які були ідентичні з усіх боків, за винятком того, одне містило трохи гумору, а інше було стандартним. Два резюме були розіслані 345 компаніям, і дослідники оцінили рівень інтересу до їхніх гіпотетичних кандидатів за допомогою відвідувань вебсайтів і контактів з рекрутерами.

Резюме, яке включало дотепну думку: "Чим більше кави ви можете запропонувати, тим більше продукції я зроблю", отримало втричі більше відгуків, ніж резюме без гумору.

У наступній частині дослідження дослідники попросили добровольців прикинутися менеджерами ресторану, який винайме шеф-кондитера, і дали для оцінки дві розшифровки інтерв’ю. Знову ж таки, в одному було додано кілька жартівливих коментарів, а в іншому був простий підсумок досвіду кандидата.

Кандидат, який хвалився гумором, сприймався як тепліший і компетентніший, а оцінювачі з більшою ймовірністю запропонували цій гіпотетичній людині роботу.

Автори дослідження зазначають, що важливо використовувати гумор з обережністю. Гумор повинен бути відповідним для ситуації й не повинен бути образливим.

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