Простий лайфхак не дасть картоплі проростати під час зберігання

Картопля є основним продуктом на кухні більшості людей, тому що її можна використовувати для багатьох різноманітних страв. Щоб забезпечити якомога довше зберігання картоплі, варто знати, як правильно її зберігати.

Для того, щоби картопля не проростала, важливо тримати її у паперовому пакеті. Про це повідомляє Express.co.uk.

Перемістіть всю картоплю в паперовий пакет, а тоді додайте туди ціле яблуко. Пакет варто тримати у сухому, прохолодному місці.

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Це пов’язано з тим, що яблука виробляють природний газ, відомий як етилен, який може уповільнити або призупинити процес проростання картоплі.

Також картоплю можна тримати у нижній частині холодильника, щоби продовжити термін зберігання овочу.

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