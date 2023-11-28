Просто, смачно та ситно: Як приготувати картоплю запечену в молоці
Як запекти картопля в молоці
Рецепт цієї смачної та ароматної картопляної запіканки є простим у приготуванні і не вимагає особливих навичок. Ця страва вражає своїм легким вершковим смаком і ніжною текстурою картоплі.
Використовуйте молоко із жирністю не менше 3,2% для найкращого смаку та текстури, пише ТСН. Нижче подані деталі кроків та інгредієнтів для приготування цього смаколика.
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Інгредієнти:
- Картопля - 1 кг
- Молоко 3,2% - 500 мл
- Твердий сир - 200 г
- Вершкове масло - 50 г
- Ріпчаста цибуля - 1 шт.
- Чорний мелений перець
- Мускатний горіх (щіпка)
- Сіль
Приготування:
- Вимийте та очистіть картоплю, наріжте її кружальцями товщиною 2-3 мм.
- Тертий твердий сир на великій терці (залиште 1/4 частину для присипки зверху).
- Наріжте цибулю тонкими півкільцями.
- Змастіть форму для запікання вершковим маслом. Викладіть картоплю рівномірним шаром і посипте цибулею.
- У мисці збийте яйце, влийте молоко, додайте тертий сир, чорний перець, мускатний горіх та сіль. Добре перемішайте і залийте цю молочну суміш картоплею. Розмістіть шматочки вершкового масла та присипте залишеним сиром.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці при температурі 180 градусів протягом 40-50 хвилин, або доки страва не стане золотистою та хрусткою.
- При подачі посипте страву свіжою зеленню.
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