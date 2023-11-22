Проста річ дозволить покращити опалення в оселі: порада фахівця

З настанням холодів люди шукають способи зберегти тепло у своїх домівках довше. Експерт поділився одним простим коригуванням, яке власники будинків можуть зробити, щоб покращити опалення.

За словами експерта, видалення повітря з радіаторів – це все одно, що дати йому "передих". Так гарячій воді нагріти дім швидше та легше, повідомляє Express.co.uk.

Щоб прокачати радіатор, обережно поверніть ключ проти годинникової стрілки, доки не почуєте шиплячий звук, який свідчить про витік газу.

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Коли газ вийде, вода почне виходити, що є підказкою для швидкого повторного затягування. Цей процес можна повторити для кожного радіатора, який потребує прокачки.

Якщо після видалення повітря з радіатора все ще залишаються холодні плями, можливо, знадобиться викликати професіонала, щоб осушити та промити їх.

Щоб ще більше заощадити на опаленні, експерт порадив інвестувати в засоби захисту від протягів. Важкі матеріали, такі як килими та штори, чудово запобігають виходу тепла, блокують протяги через щілини в підлозі.

Нагадаємо, ми підготували декілька способів, які допоможуть вам зігрітися, якщо в домі немає центрального опалення.

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