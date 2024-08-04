Проста саморобна пастка врятує рослини від слимаків: поради від дачників

Слимаки є слизькою загрозою в літніх садах, оскільки вони можуть пошкодити врожаї та цінні квіти. Однак є природний спосіб уберегти рослини від шкідників.

Не потрібно використовувати агресивну хімію. Натомість за 5 хвилин можна власноруч змайструвати пастку для слимаків, повідомляє Express.co.uk.

Найефективнішим способом вбити слимаків є пивна пастка, оскільки запах дріжджів непереборний для цих істот. Для неї знадобляться:

пиво (підійде старе або несвіже пиво);

прозорий пластиковий стакан або контейнер;

кулінарна олія;

паперовий рушник.

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Слимаки люблять дріжджі, і пивна пастка працює, приваблюючи цих тварин до пастки. Тоді слимаки заповзатимуть у контейнер, але не зможуть вилізти назад і зрештою опустяться в рідину.

Викопайте невелику яму біля рослин, які ви хочете захистити, і зробіть її достатньо великою, щоб вмістити туди контейнер і він трохи визирав.

Налийте трохи олії на паперовий рушник і обмажте ним внутрішню частину ємності, особливо по краях, щоб слимаки не могли вилізти. Залийте контейнер пивом та перевіряйте пастку кожні декілька днів, щоб замінити пиво та вилити мертвих слимаків.

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