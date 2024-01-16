Простіше, ніж ви думали: Як виростити ківі з насіння на підвіконні

Як виростити ківі з насіння в домашніх умовах

Ківі – це смачний і корисний фрукт, який можна виростити вдома в горщику. Для посадки ківі краще використовувати свіже насіння, яке було зібрано в поточному році.

Ківі – це теплолюбна рослина, тому взимку її потрібно тримати в теплому місці, пише prostoway. Якщо ви хочете прискорити проростання насіння, можна замочувати їх у розчині стимулятора росту.

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Для цього вам знадобляться:

Стиглий ківі

Склянка

Вода

Серветка

Тканина

Полиетиленовий пакет

Горщики для квітів

Керамзит

Спеціальний ґрунт для тропічних рослин

Покрокова інструкція:

Виберіть найбільш стиглий ківі, щоб він був непошкоджений з рівною шкіркою. Розріжте ківі навпіл і за допомогою ложки відокремте м'якоть від шкірки. Розімніть м'якоть до однорідності. Покладіть м'якоть ківі в склянку і залийте водою. Розмішайте все ложкою і залиште на добу, щоб відстоялося. Після того зберіть всі чорні кісточки, що плавають на поверхні. Викладіть насіння ківі на серветку, щоб просушилося протягом 3-4 годин. Загорніть насіння у тканину і залийте водою, щоб тканина добре промокла. Зверху накрийте поліетиленовим пакетом і поставте у теплому місці. Щодня додавайте потроху води, щоб тканина не була сухою. За тиждень буде готовий посівний матеріал. У горщики для квітів покладіть на дно керамзит для дренажу. Заповніть горщики ґрунтом для тропічних рослин. Зробіть у ґрунті кілька лунок завглибшки від 5 до 10 мм. В кожну лунку покладіть по 1-2 насінини ківі. Присипте насіння ґрунтом і полийте теплою водою. Накрийте горщики плівкою і залиште їх у теплому місці.

Догляд за ківі

Після появи перших росточків плівку можна зняти. Рослини потрібно регулярно поливати, але не заливати. Також потрібно стежити за тим, щоб ґрунт не пересихав.

Ківі любить яскраве світло, але не переносить прямих сонячних променів. Тому краще вибрати для нього місце в півтіні.

Перші плоди можна буде зібрати через 2-3 роки.

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