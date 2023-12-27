Простіше, ніж ви думаєте: як швидко очистити шланг для душу
Душовий шланг — один з найважливіших елементів ванної кімнати. Він забезпечує нас чистою водою, щоб ми могли митися і релаксувати. Однак, якщо не доглядати за шлангом, він може забруднитися і навіть проржавіти.
Ось простий спосіб почистити душовий шланг:
- Візьміть губку і відріжте від неї невеликий шматочок.
- Надайте цьому шматочку форму витягнутого циліндра.
- Вставте циліндр всередину душового шланга.
- Включіть воду і дайте їй подіяти протягом декількох хвилин.
- Вимкніть воду і вийміть циліндр.
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Під тиском води циліндр витягне з шланга бруд і іржу. Ви можете повторити цю процедуру кілька разів, щоб очистити шланг повністю.
Цей метод не вимагає використання дорогих засобів або інструментів. Він простий і ефективний.
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