Продукти, які пришвидшують старіння
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Взагалі, що стосується збереження молодості та краси, в першу чергу потрібно говорити про продукти, які провокують передчасне старіння та харчові звички, від яких потрібно відмовитися. А потім вже підключати суперфуди, анти-ейдж дієти.
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Влияние свободных радикалов, определенные группы продуктов, переедание и обезвоживание, влияют на старение организма порой сильнее, чем годы.
Поэтому смело исключаем:
⠀• Кондитерские изделия длительного хранения;
⠀• Мясные продукты промышленной переработки;
⠀• Подсолнечное масло;
⠀• Жареная пища, особенно с длительным сроком хранения, фаст фуд;
⠀• Жирные соусы;
⠀• Алкоголь.
Именно эта еда ускоряет процессы старения и углубляет проблемы кожи. Если полностью исключить эти продукты не выходит, старайтесь заменить на более здоровые их аналоги. Например, подсолнечное масло - на оливковое, магазинные сладости - на черный шоколад 70% или фрукты и ягоды. Из алкоголя разрешаю сухое вино по формуле, которую давала ранее.
⠀От каких продуктов лично вам сложно отказаться?