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Продукт, який вживати заборонено усім без виключення

Наталія Самойленко

Продукт, який вживати заборонено усім без виключення

Продукт, який ми взагалі забороняємо вживати, це усім нам відомий - маргарин.

 

 

Чому?

 

 

Тому що, шкода маргарину полягає у високому вмісті транс-жирів.

 

Транс-жири дуже шкідливі для організму, тому як активно підвищують рівень поганого холестерину, який відкладається на стінках судин,та знижують рівень хорошого.

 

 

Але навіть, якщо ви ніколи не купуєте маргарин і впевнені, що застраховані від транс-жирів, на жаль, це не так. 

 

Гідрогенізовані жири містяться в багатьох інших продуктах, і можна сміливо стверджувати – вони всюди.

 

А саме:

 

готові хлібобулочні вироби, такі, як крекери, печива і торти;

 

смажені страви, такі як пончики та картопля-фрі ;

 

 

Ними рясніють також майже всі напівфабрикати:

 

  • охолоджене тісто, піца;
  •  м’ясні та рибні вироби – рибні;
  • чіпси, снеки, сухарики, горішки;
  • попкорн, соуси, майонез;

 

 

Для того щоб уникати даний продукт в раціоні, читайте скад продукту та зверніть увагу на слова як:

 

  •  рослинний жир;
  •  замінник масла какао;
  • кондитерський жир;

 

модифіковані жири;

 

гідрогенізована олія;

 

пальмова олія (не натуральна);

 

модифікований кулінарний жир;

 

 

Якщо вже не хочеться вживати шкідливу їжу і бити рекорди за рівнем холестерину, не лишається нічого, крім як переглянути свій раціон в цілому.

 

- не відвідуйте фаст-фуди;

 

- відмовтесь від вуличної їжі;

 

- готуйте вдома, більше простої і корисної їжі. Наприклад, куряча грудка, риба, індичка, яйця, овочі, більше злаків і фруктів.

 

- не купуйте продукти, в складі яких є транс-жири;

 

 

Кілька простих кроків до здоровго способу життя,не тільки покращить вам стан здоров‘я, але і явно допоможе краще себе почувати!

 

 

Будьте здорові!

Джерело.

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