Продукт довгожителів: квашена капуста

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Квашена капуста це:

Корисні молочнокислі бактерії (лактобактерії), які омолоджують в прямому сенсі, наш кишечний мікробіом (з віком він старіє). Це ПРОбіотик.

Два види клітковини: розчинна і нерозчинна. Розчинна поглинає все шкідоиве (сорбент), нерозчинна сприяє кращій моториці кишечника і є ПРЕбіотиком, який живить корисні бактеріі (і лакто-, і біфідо-, і багато інших).

Містить багато вітаміну С у L-формі, тобто у миттєво засвоюваному вигляді.

Покращує засвоєння білкових страв (яйця, мʼясо, риба, бобові, гриьи).

Якщо таку капусту доповнити соком ягід, наприклад, калини, то:

Буде ще більше вітаміну С + фітонутрієнтів.

Краще виділятимуться ферменти для травлення, жовч (бо у калиніє гіркоти), і більше цінних речовин засвоюватимуться з їжі.

Такий салат зменшує запалення в організмі, корисний для людей із хроеічним "запальним фоном": з хронічними, аутоімунними хворобами, ожирінням, онкозахворюваннями, при старінні.

Має антиракові властивості.

Сприяє синтезу колагену.

Низькокалорійний, низькоглікемічний.

Якщо додасте лодечку оливкової олії, то отримаєте і профілактику серцево-сулинних захворювань.