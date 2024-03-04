Продовжите термін служби: з якою регулярністю треба чистити чайник від накипу

Побутові чайники, які використовуються щодня, потребують регулярного очищення від накипу. Ці білі відкладення псують смак води і знижують ефективність роботи нагрівального елементу, змушуючи його витрачати більше енергії. В результаті зростає рахунок за електрику. Про це пише Express.

Рекомендується проводити процедуру видалення накипу приблизно раз на місяць, в залежності від інтенсивності використання чайника. Важливо після заварювання чаю не залишати воду в посудині, адже це додатково сприяє утворенню вапняного осаду.

Читайте також: Як очистити чайник від нагару за допомогою оцту та лимонної кислоти

Отже, регулярне очищення побутового чайника від накипу дозволить покращити смак напоїв, продовжити термін служби приладу та уникнути зайвих витрат на оплату електроенергії. Рекомендована періодичність - раз на місяць або частіше, якщо ви щодня користуєтесь чайником.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко і легко почистити заварювальний чайник.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!