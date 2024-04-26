Проблема не в догляді: трихологи назвали найпоширеніші причини появи лупи

Лупа є частим захворюванням, яке трапляється у представників обох статей. Трихологи стверджують, що кожна четверта людина хоча б один раз стикалася з цією проблемою.

Багато хто думає, що лупа виникає через невідповідний догляду за волоссям. Однак, мало хто знає, що це може бути ознакою шкірного захворювання або індикатором проблем з внутрішніми органами, зазначають лікарі. Про це пише Ukr.Media.

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Лупа може сигналізувати про такі захворювання, як себорейний дерматит, нейродерміт або псоріаз. Трихологи також вказують, що її поява може бути пов’язаною з дефіцитом вітамінів А та В, зниженням імунітету та стресом.

Також дерматологи зазначають, що причини можуть критися у проблемах зі шлунково-кишковим трактом. Це може включати неправильне харчування, надмірне споживання фастфуду, солодощів, газованих напоїв, неконтрольоване вживання медикаментів, порушення кишкової мікрофлори, а також запальні процеси в кишківнику та шлунку.

Нагадаємо, раніше UAportal давав ефективні поради, які допоможуть швидко позбутися лупи.

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