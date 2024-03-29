Ознаки того, що у вас стосунки з емоційно закритою людиною

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Як правило на початку відносин складно зрозуміти яка людина перед вами, оскільки багато різних почуттів одночасно захльостує, збентеження, бажання, інтерес, спрага спілкування.

Але все ж таки, якщо ви відчуваєте по відношенню до вас то зацікавленість, то холод, варто задуматися, чи не маєте ви відношення з емоційно закритою людиною.

1. Найчастіше ви є ініціатором спілкування.

2. Часта зміна настрою партнера, і ви не можете зрозуміти його поведінку. То ви чуєте теплі слова, то холод. Але радість, то смуток чи злість.

3. Ви рідко отримуєте знаки уваги. Ваше спілкування вибудовується більше довкола потреб партнера. І дуже швидко ви починаєте "хапатися" навіть за мінімальну увагу, вам на мить здається, що ви важливі, але все дуже швидко змінюється і ви знову почуваєтеся не потрібним, не цінним.

4. Ви жертвуєте своїми планами заради зустрічей, а потім або на підйомі енергії, але наступного дня знову відчуваєте не сильну зацікавленість вами, або під час зустрічі, людина більше говорить тільки про себе.

5. Ви весь час заслуговуєте на любов, інтерес до вас і увагу. Навіть коли отримуєте, це відчуття дуже короткочасне.