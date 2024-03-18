Ознаки того, що вас не поважають

БЛОГ

1. Вас не дослуговують до кінця та часто перебивають.

2. Мало цікавляться вами.

3. Часто знецінюють ваші бажання, почуття, працю.

4. Ігнорують вас чи те, що важливе вам.

5. Займають гроші та не віддають. Позичають речі та не віддають.

6. Не тримають обіцянок.

7. Завуальовано чи відкрито принижують. Тобто якщо у спілкуванні з людиною чи то особисті стосунки, робітники, дружні вас постійно використовують, ви не є цінністю, то вас не поважають, не цінують, і звичайно ж не люблять.

Ваше завдання помічати те, як до вас ставляться люди у вашому оточенні і вчасно реагувати.