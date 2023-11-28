Призводить до виникнення карієсу і не тільки: чому не можна користуватись зубочистками

Останнім часом зубочистки стали рутинним предметом у побуті. Тим не менш, стоматологи попереджають про їх потенційну небезпеку.

Фахівці вважають, що використання зубочисток може призвести до ушкодження ясен та емалі, сприяти розвитку карієсу та інших неприємностей. Незважаючи на швидке та акуратне видалення залишків їжі між зубами, довготривале колупання паличками в роті може мати негативні наслідки, зауважують стоматологи.

Про це пише Час Дій.

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Використання зубочисток великою мірою може призводити до активного розмноження бактерій, що, в свою чергу, спричинить серйозні проблеми зі здоров'ям зубів та ясен. Фахівці попереджають, що ця звичка може стати причиниою запалення та пародонтиту, а також пошкодити емаль та сприятиме розвитку карієсу.

Лікарі зауважують, що використання зубочисток може також призводити до поширення інфекції з одного місця чи зуба на інші, що в кінці кінців може призвести до серйозних запалень.

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