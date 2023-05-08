Залучите удачу та гроші: як використати лавровий лист не за призначенням

Лаврові листки дуже популярна приправа для різних страв. А ще його можна використовувати при різних обрядах, які мають залучити удачу та благополуччя.

Виявляється, що лавровий лист дехто кладе під ліжко чи подушку, а ще біля вхідних дверей під килимок. І цим забобонам не один рік.

Як пише видання Sante, греки й римляни використовували його для залучення удачі й успіху. А езотерики вважають, що ця ароматна спеція має захисні властивості та використовується для того, аби відігнати злих духів.

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Навіть прихильники фен-шуй вірять, що лавровий лист здатен притягувати позитив до того, хто його використовує в обрядах.

Ритуал для залучення прибутку – він полягає у спалюванні лаврового листя. У металеву тарілку треба покласти кілька листків лавра. Потім треба взяти дрібні аркуші паперу червоного кольору та написати на них те, чого бажаєте найбільше. Підпалюйте один папірець за іншим та кидайте до лаврового листа. Коли він почне тліти, його аромат наповнить будинок та надішле "сигнал" щодо ваших заповітних мрій.

Щоб посилити ефект, деякі додають під час спалювання лаврового листа кавову гущу та корицю. За вченням фен-шуй, ці інгредієнти підсилюють силу лаврового листа та будуть активніше залучати у ваше життя удачу і багатство.

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Навіщо класти лавровий лист під подушку і під ліжко

З'ясувалося, що ця традиція бере свій початок ще зі Стародавньої Греції. Там лавровий лист (не висушений) вважали здатним захистити оселю від злих духів. А для привернення грошей, листки щоранку змінювали на свіжі.

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