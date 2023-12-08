Притягують хвороби до мешканців будинку: 4 речі, які варто негайно викинути

Коли в особистому житті постійні проблеми, сім’я постійно свариться та хворіє, варто звернути увагу на деякі предмети у домі. Щоб уникнути впливу "негативної" енергетики на ваше благополуччя, краще позбутись від її джерел, навіть якщо це стосується дорогоцінних серцю речей.

Про це повідомляє Ukr.Media.

Перша така річ — це квіти. Свіжі квіти у вазах несуть лише позитив, тоді як засохлі можуть призвести до негативу та проблем. Навіть якщо для багатьох квіти є пам'яттю, краще позбутися їх, як тільки вони починають в'янути.

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Іншою річчю, яка може притягти невдачі та виснажувати енергію, є фотоальбом із старими знімками. Важливо це визнати і оцифрувати ці знімки, щоб зберегти на комп'ютері чи телефоні.

Рослини, які в'ються, можуть стати ще одним джерелом неприємностей для родини, порушуючи гармонію та призводячи до хаосу. З такими рослинами можна вчинити різними способами, наприклад, винести на роботу, віддати сусідці або просто викинути на смітник. І остання рекомендація: позбудьтеся подарунків від людей, які вам неприємні, навіть якщо сам подарунок вам дуже подобається. Такі речі можуть відлякувати удачу.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

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