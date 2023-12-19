Приведіть себе у форму та роздайте борги: 12 справ, які потрібно обов’язково встигнути до Нового року

Новий рік – це час нових починань і здійснення мрій. Щоб зустріти свято в гарному настрої і з почуттям виконаного обов’язку, варто заздалегідь скласти план дій.

Про це пише ТСН.

Ось кілька порад, які допоможуть вам у цьому:

Приведіть себе в форму. Якщо ви хочете виглядати чудово в новорічну ніч, почніть займатися спортом або дотримуйтесь здорового харчування. Також не забудьте зробити манікюр, педикюр і зачіску.

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Зробіть генеральне прибирання

Це допоможе вам позбавитися мотлоху і створити атмосферу свята. Не забудьте про гардероб – віддайте або викидайте те, що не носите.

Роздайте борги

Це допоможе вам розпочати Новий рік з чистого аркуша.

Відпустіть образи і подякуйте оточуючим

Це допоможе вам очиститися від негативу і почати наступний рік з чистого аркуша.

Купіть і запакуйте подарунки

Подарунки повинні бути щирими і від душі. Не забудьте запакувати їх красиво.

Зробіть добру справу

Це допоможе вам відчути себе добре і зробити світ трохи кращим.

Завершіть важливі справи

Це допоможе вам відчути себе впевнено і безтурботно.

Складіть меню і почніть купувати продукти

Це допоможе вам заощадити час і гроші.

Прикрасьте оселю

Це допоможе вам створити святкову атмосферу.

Складіть план на 2024 рік і загадайте бажання

Це допоможе вам зосередитися на своїх цілях і мріях.

Заздалегідь подумайте про новорічне вбрання

Ви повинні виглядати стильно і привабливо.

Провідайте батьків і родичів

Це допоможе вам зміцнити родинні зв’язки.

Нагадаємо, ми вже писали, що треба викинути перед новорічними святами, щоб вдало почати 2024 рік

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