Приведіть себе у форму та роздайте борги: 12 справ, які потрібно обов’язково встигнути до Нового року
Новий рік – це час нових починань і здійснення мрій. Щоб зустріти свято в гарному настрої і з почуттям виконаного обов’язку, варто заздалегідь скласти план дій.
Про це пише ТСН.
Ось кілька порад, які допоможуть вам у цьому:
- Приведіть себе в форму. Якщо ви хочете виглядати чудово в новорічну ніч, почніть займатися спортом або дотримуйтесь здорового харчування. Також не забудьте зробити манікюр, педикюр і зачіску.
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Зробіть генеральне прибирання
Це допоможе вам позбавитися мотлоху і створити атмосферу свята. Не забудьте про гардероб – віддайте або викидайте те, що не носите.
Роздайте борги
Це допоможе вам розпочати Новий рік з чистого аркуша.
Відпустіть образи і подякуйте оточуючим
Це допоможе вам очиститися від негативу і почати наступний рік з чистого аркуша.
Купіть і запакуйте подарунки
Подарунки повинні бути щирими і від душі. Не забудьте запакувати їх красиво.
Зробіть добру справу
Це допоможе вам відчути себе добре і зробити світ трохи кращим.
Завершіть важливі справи
Це допоможе вам відчути себе впевнено і безтурботно.
Складіть меню і почніть купувати продукти
Це допоможе вам заощадити час і гроші.
Прикрасьте оселю
Це допоможе вам створити святкову атмосферу.
Складіть план на 2024 рік і загадайте бажання
Це допоможе вам зосередитися на своїх цілях і мріях.
Заздалегідь подумайте про новорічне вбрання
Ви повинні виглядати стильно і привабливо.
Провідайте батьків і родичів
Це допоможе вам зміцнити родинні зв’язки.
Нагадаємо, ми вже писали, що треба викинути перед новорічними святами, щоб вдало почати 2024 рік
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