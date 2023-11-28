Призведе до сварки: Чому подружжю не можна витиратись одним рушником

Чому чоловікові та дружині не можна витиратися одним рушником

Рушник української культури визнаний одним із найсакральніших та магічних предметів, якому приписано чимало прикмет та забобонів. Один із таких звичаїв настійно забороняє подружжю витирати руки одним рушником.

У виданні OBOZREVATEL розпитав про найпоширеніші забобони, пов'язані з рушниками, і пояснив, чому чоловік і дружина повинні мати різні предмети для витирання рук.

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З погляду езотерики використання одного рушника може вести до сварок і конфліктів у подружньому житті, навіть призводячи до розлучення. Такий забобон має і прагматичне пояснення: кожна людина несе на собі унікальний мікробіом, який, хоч і безпечний для неї, може бути небезпечним для інших. Це може викликати алергічні реакції та інші проблеми зі здоров'ям. Саме тому лікарі рекомендують використовувати окремі рушники для кожного члена родини та регулярно прати їх.

Однак це лише один із забобонів, пов'язаних з рушниками. Існують інші цікаві прикмети:

Якщо рушник впав, це може вважатися ознакою поганих новин або небажаних гостей. Забобон рекомендує підняти його і повісити хоча б на кілька секунд перед тим, як його використовувати знову. Мити підлогу старими рушниками теж вважається нещасливим. Це може, за віруванням, призвести до бід, хвороб і втрат. Дарувати рушники також заборонено, бо це, за вірою, може призвести до віддалення на завжди. Вішати рушник на двері рекомендовано утриматися, бо в минулому це вказувало, що в домі помер хтось. Дехто вважає, що це може принести смерть. Не можна вдаряти рушником ані людей, ані тварин. Вважається, що такий вчинок може призвести до розголошення таємниць чи надмірних витрат і депресії.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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