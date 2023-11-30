Принесуть удачу та щастя: в одязі яких кольорів зустрічати рік Зеленого Дракона

2024 - рік Зеленого Дерев'яного Дракона, його щасливими кольори вважаються жовтий (золотий), зелений, смарагдовий, сріблястий, червоний і білий. Ми підібрали для вас найкращі варіанти святкового новорічного вбрання, яке не лише прикрасить, але й принесе удачу у 2024 році.

Про це пише Радіотрек.

Білий

Хоча це не найбільш практичний колір, для святкування цього свята він виглядає вельми відповідно. Чудовим варіантом буде сукня із шовку або паєток. Власницям струнких ніг варто звернути увагу на ультра-міні сукні.

Жовтий

Приталена сукня з об'ємною спідницею або з виразними акцентами - відмінний варіант. Також популярні "голі" сукні, виготовлені з прозорої тканини із відкритою спиною чи плечима.

Червоний

Цей колір особливо актуальний у цьому сезоні. Він зробить вас яскравою та виразною. Червона сукня може бути виготовлена з трикотажу, шовку, паєток, і виглядати вражаюче з ефектним вирізом декольте чи спідницею.

Сріблястий

Цей кольор завжди створює особливу атмосферу та піднятий настрій, ідеальний для святкування.

Смарагдовий

Ще один щасливий колір. Ваша сукня може бути класично зеленою або благородною смарагдовою. Модні сукні з велюру, напівпрозорої тканини, у смужкою, з паєтками чи блискітками. Оберіть той відтінок, який гармонійно поєднується зі вашим тоном шкіри та кольором очей.

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити, чи підходить вам колір.

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