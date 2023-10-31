Запрошення для злих духів: Чому не можна дивитись у дзеркало вночі

Чому не можна дивитись у дзеркало вночі

В світі існують цікаві народні прикмети та повір'я, одне з яких не рекомендує дивитися в дзеркало в нічний час. Що саме чекає людину, яка вирішує подивитися в дзеркало після заходу сонця?

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Obozrevatel розглядає цю цікаву традицію та розглядає фольклорні пояснення, які лежать в її основі. Різні культури мають свої уявлення про можливі наслідки цього вчинку. Однією з найпоширеніших вірних уявлень є те, що дзеркало вночі може слугувати воротами до потойбічного світу.

Загалом, в давні часи вважалося, що під час нічних годин дзеркало може відкрити більше, ніж просто власне відображення. Деякі вірили, що воно може відкрити приховані злидні сутності та навіть передбачити неминуче нещасливі події. У сфері фольклору дивитися в дзеркало в темряві сприймалося як знак негаразду, а в окремих випадках пов'язувалося з настанням серйозних хвороб.

Для тих, хто вірить у ці прикмети, рекомендація є однозначною: уникайте дивитися в дзеркало вночі. Але якщо така потреба все ж виникає, бажано принаймні забезпечити належне освітлення в кімнаті. Вважається, що ці заходи безпеки відлякує будь-яких можливих небажаних "гостей" з потойбіччя.

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