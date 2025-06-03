Доведеться ділитись із сусідами: як збільшити врожай малини

Навіть якщо ви виростили малину найкращих сортів, без належного догляду отримати щедрий урожай великих ягід не вдасться. Щоб зібрати більше, ніж лише кілька ягід із кожного куща, достатньо виконати кілька нескладних дій — і вже протягом одного сезону результат вас приємно здивує.

Один із ключових етапів у догляді за малиною — це правильна обрізка. Вона не лише сприяє збільшенню кількості плодів і покращенню їх якості, а й забезпечує кущам охайний вигляд, покращує циркуляцію повітря, знижує ризик хвороб та ураження шкідниками. Про це пише sensatsiya.

Крім того, обрізані кущі краще витримують зимові морози. Найдоцільніше проводити обрізку навесні. До появи листя необхідно видалити всі сухі гілки, а молоді пагони вкоротити на кілька сантиметрів. Це стимулює формування бічних відгалужень, завдяки чому кущ стає густішим, а врожай — більшим.

Не менш важливу роль у формуванні багатого врожаю відіграє полив. Рослина потребує достатньої кількості вологи не лише навесні, у період цвітіння, а й улітку — під час росту нових пагонів і формування ягід. Однак варто дотримуватися обережності: хоча малина любить вологу, застій води може зашкодити корінню. У спекотні дні полив має бути регулярним і рясним, а в періоди частих дощів його слід тимчасово припинити.

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Після кожного поливу варто розпушувати ґрунт навколо кущів, щоб забезпечити доступ повітря до коріння. Це також запобігає утворенню ґрунтової кірки. Щоб волога довше зберігалася в землі, а бур’яни не проростали, доцільно замульчувати ґрунт під кущами — наприклад, скошеною травою або перепрілою тирсою.

Ще один важливий аспект — підживлення. Навесні, на початку сезону, малину доцільно підживити сечовиною. Перед цвітінням, у червні, варто внести комплексне добриво або застосувати натуральні засоби — приміром, настої з трав. У період активного плодоношення ефективним буде полив рослини під корінь розчином золи.

Сукупність цих дій допоможе не лише покращити стан кущів, а й забезпечити вам рясний урожай соковитої, великої малини.

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