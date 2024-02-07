При якій температурі треба прати білу білизну, щоб була ідеально чиста

Білосніжна білизна - це завжди елегантно, свіжо та охайно. Проте, щоб зберегти її бездоганний вигляд, важливо знати, як правильно прати білі речі. Неправильна температура, режим прання або миючий засіб можуть призвести до сірого відтінку, втрати форми та пошкодження делікатних тканин.

Про це пише Telegraf.

Основні правила прання білої білизни:

Періть білу білизну окремо від кольорової та темної. Це дозволить запобігти фарбуванню та збереже яскравість білого кольору. Вибирайте температуру прання згідно з етикеткою на одязі. Делікатні тканини потребують більш щадного режиму (30-40°C), а бавовна та льон можна прати при 60°C для додаткового відбілювання та знезараження. Для білої білизни з нечутливих тканин рекомендується використовувати порошок з відбілювачем. Для делікатних матеріалів підійдуть рідкі засоби для прання вовни або шовку.

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Якщо білизна вже втратила білизну, можна використовувати спеціальні відбілювачі або вивісити речі сушитися на сонці.

Деякі корисні поради:

Замочіть сильно забруднені речі перед пранням.

Не перевантажуйте пральну машину.

Ретельно виполіскуйте білизну, щоб не залишилося слідів від миючого засобу.

Сушіть білизну на свіжому повітрі, якщо це можливо.

Регулярно чистіть пральну машину,щоб запобігти появі сірого нальоту на білизні.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете зберегти білизну білосніжною, свіжою та охайною протягом довгого часу.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно прати білизну, аби не зіпсувати речі.

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