Припиніть мити сире м'ясо курки: експерти попередили про ризики

Деякі люди вважають, що перед приготуванням потрібно мити сире м'ясо курки у воді, щоб видалити шкідливі бактерії, які можуть бути на м’ясі. Однак медичні установи кажуть, що така практика нічого не дає, а насправді може підвищити ризик харчового отруєння.

Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендують не мити курку перед приготуванням. Доктор філософії, професор харчової політики в Коледжі професійних досліджень Північно-Східного університету Дарін Детвілер у коментарі Health пояснив, що миття курки "поширює хвороботворні мікроорганізми по всій вашій раковині, навколо крана, ручки та по боках".

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У спостережному дослідженні Міністерства сільського господарства США учасникам було запропоновано приготувати сиру птицю та садовий салат. Дослідники виявили, що у 60% тих, хто вирішив помити курку, в раковині були бактерії. І 26% тих, хто мив свою птицю, призвели до перехресного зараження: бактерії з птиці потрапили на їхній салат.

Як правильно готувати курку

Під час приготування сиру курку слід зберігати на окремій обробній дошці, щоб вона не контактувала з іншими продуктами, а будь-який кухонний посуд, який торкається сирої курки, слід мити гарячою водою з милом.

Якщо ж ви все-таки хочете помити курку, треба робити це якомога безпечніше. Це означає, що курку треба обережно облити водою, щоб зменшити ризик розбризкування, одразу після цього миють раковину та прилеглі території, а також правильно миють руки.

Свинина, яловичина та телятина також можуть містити шкідливі бактерії, тому важливо дотримуватися таких самих заходів безпеки при приготуванні цих продуктів.

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