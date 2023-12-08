Припиніть 'гладити' одяг: як українською правильно позначити дію

Чимало людей вживають русизми та суржик замість українських відповідників. Зокрема, це стосується слова "гладити".

Йдеться про вирівнювання одягу за допомогою праски. Вираз "гладити одяг" є суржиком.

Академічний тлумачний словник (СУМ) дає наступне визначення слова "гладити": "проводити рукою, вирівнюючи, розправляючи що-небудь; пестити, легко проводячи долонею". Але "погладжування долонею" не означає використання праски.

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Замість "гладити одяг", правильно казати "прасувати одяг". "Прасувати" – вирівнювати, вигладжувати гарячою праскою (одяг, тканину і т. ін.). Таке пояснення слова подано в Академічному тлумачному словнику.

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