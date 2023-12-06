Чудово витримують відсутність світла та сухе повітря: 5 найстійкіших рослин, які переживуть навіть найсуворіші умови

Якщо ви не маєте достатньо часу та можливостей для догляду за рослинами, не обов’язково відмовлятись від думки купити їх до свого дому. Просто варто звернути увагу на сорти, які потребують мінімум догляду.

Про це пише Радіотрек.

Фіалка

Фіалка чудово підходить для зимового періоду і не потребує великої уваги. Достатньо регулярно поливати її та забезпечувати достатню кількість сонячних променів.

Сансевієрія

Сансевіера витримує як літню спеку, так і зимовий холод. Важливо обрати великий і високий горщик для цієї рослини. Взимку рекомендується рідше поливати сансевієру, і слід пам'ятати, що вона не любить загадто зволожених коренів.

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Клівія

Клівія гарно цвіте в кінці зими і вимагає мінімального поливу, щоб зберігати вологість листя. Додавання органічних речовин у ґрунт також сприяє її зростанню.

Конвалія

Конвалія досить стійка до морозів. Важливо обрати глибокий горщик, який стоятиме під непрямим сонячним світлом. Рослину рекомендується поливати вранці.

Чемерник

Чемерник розцвітає навіть під час холодної та морозяної зими. Він потребує ґрунту з органічними речовинами, малу кількість сонячного світла та регулярного поливу.

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Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.