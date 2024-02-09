Чудово зігріває у зимові вечори: рецепт супу з брюсельською капустою та фрикадельками
Цей рецепт стане справжньою знахідкою для шанувальників цього корисного овоча.
Брюссельська капуста - джерело вітамінів та мікроелементів, а її ледь вловима гірчинка легко нейтралізується вершковим смаком фрикадельок. Додайте до супу трохи вершків (за бажанням), щоб підкреслити ніжність та багатство смаку. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти (на 4 порції):
- Яловичий фарш - 500 г
- Брюссельська капуста - 200 г
- Картопля - 4 шт.
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Морква - 1 шт.
- Лавровий лист - 1 шт.
- Сіль та перець - за смаком
- Зелень (петрушка, кріп) - за смаком
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Приготування:
Закип'ятіть 2 л води.Картоплю та моркву наріжте кубиками,брюссельську капусту помийте. Додайте овочі до киплячої води, посоліть,покладіть лавровий лист і варіть 10-15 хвилин.
Цибулю подрібніть. Пропустіть м'ясо та цибулю через м'ясорубку, додайте сіль, перець та ретельно перемішайте. Сформуйте з фаршу невеликі кульки.
Опустіть фрикадельки в киплячий суп і варіть ще 10 хвилин.
За 5 хвилин до готовності додайте в суп подрібнену зелень.
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