Чудова ідея перекусу: рецепт швидких бубликів з трьох інгредієнтів

Цей рецепт бубликів з грецьким йогуртом та насінням - справжня знахідка для тих, хто любить випічку, але піклується про свою фігуру. Завдяки відсутності цукру та використанню йогурту ласощі виходять не лише апетитними, але й корисними. Також, можете додати до них насіння для більш яскравого смаку. Рецептом поділився портал Shuba.

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Інгредієнти:

Борошно - 150 г

Розпушувач - 1 ч. л.

Грецький йогурт - 250 г

Насіння льону (або інше) - за смаком

Гарбузове насіння (або інше) - за смаком

Яйце - 1 шт.

Приготування:

Змішайте йогурт, борошно та розпушувач у великій мисці. Замісіть тісто руками. Спочатку воно буде розсипчастим, але потім стане гладким та пружним. Розділіть тісто на 4 рівні частини. З кожної частини сформуйте кульку, а потім розкачайте у джгут. З'єднайте кінці джгута, щоб вийшло коло. Викладіть бублики на деко, застелене пергаментом. Змастіть їх яйцем та посипте насінням. Випікайте бублики в розігрітій до 175°C духовці протягом 25 хвилин. Потім збільшіть температуру до 260°C і випікайте ще 2 хвилини, щоб бублики зарум'янилися.

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