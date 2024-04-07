Передбачає майбутнє: що означає якщо в церкві впала чи згасла свічка

Що означає згасла свічка в церкві

Віряни часто ставлять свічки в церкві за упокій, здоров'я, просять допомоги для себе чи рідних. Іноді трапляється, що свічка раптово гасне або падає.

Цілком природно, що людина в такій ситуації може відчути занепокоєння, адже народні прикмети часто трактують такі події як недобрі знаки, пише ТСН.

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Що ж насправді означають такі "неприємності" з церковними свічками?

Падіння свічки:

Впала з рук: не несе нічого поганого, просто будьте уважні.

не несе нічого поганого, просто будьте уважні. Впала після встановлення: Вдома: може віщувати несподівані новини (не обов'язково погані). У церкві: За упокій: покійний може бути чимось ображений. За здоров'я: можливі проблеми зі здоров'ям у близьких.



Згасла свічка:

Вдома: можливо, ви не до кінця щирі у своїх молитвах або думках.

можливо, ви не до кінця щирі у своїх молитвах або думках. У церкві: За упокій: покійний потребує молитов. За здоров'я: молитися за здоров'я й просити прощення у кривдників.



Що робити:

Падіння: Вдома: не звертайте уваги. У церкві: підніміть, поставте на місце, помоліться.

Згасання: Вдома: запаліть знову, щиро помоліться. У церкві: За упокій: попросіть вибачення у покійника; прочитайте молитву за упокій; запаліть нову свічку. За здоров'я: простіть кривдників; попросіть у Бога здоров'я; запаліть нову свічку.



Пам'ятайте:

Не вірте сліпо прикметам, адже головне – щирість віри та молитов.

Не бійтеся "поганих" знаків, адже вони можуть бути лише застереженням, а не вироком.

Зосередьтеся на молитві, щиро просіть про те, що вам дійсно важливо.

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