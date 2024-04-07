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Передбачає майбутнє: що означає якщо в церкві впала чи згасла свічка

Ігор Романько

Що означає згасла свічка в церкві

Віряни часто ставлять свічки в церкві за упокій, здоров'я, просять допомоги для себе чи рідних. Іноді трапляється, що свічка раптово гасне або падає.

Цілком природно, що людина в такій ситуації може відчути занепокоєння, адже народні прикмети часто трактують такі події як недобрі знаки, пише ТСН.

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Що ж насправді означають такі "неприємності" з церковними свічками?

Падіння свічки:

  • Впала з рук: не несе нічого поганого, просто будьте уважні.
  • Впала після встановлення:
    • Вдома: може віщувати несподівані новини (не обов'язково погані).
    • У церкві:
      • За упокій: покійний може бути чимось ображений.
      • За здоров'я: можливі проблеми зі здоров'ям у близьких.

Згасла свічка:

  • Вдома: можливо, ви не до кінця щирі у своїх молитвах або думках.
  • У церкві:
    • За упокій: покійний потребує молитов.
    • За здоров'я: молитися за здоров'я й просити прощення у кривдників.

Що робити:

  • Падіння:
    • Вдома: не звертайте уваги.
    • У церкві: підніміть, поставте на місце, помоліться.
  • Згасання:
    • Вдома: запаліть знову, щиро помоліться.
    • У церкві:
      • За упокій:
        • попросіть вибачення у покійника;
        • прочитайте молитву за упокій;
        • запаліть нову свічку.
      • За здоров'я:
        • простіть кривдників;
        • попросіть у Бога здоров'я;
        • запаліть нову свічку.

Пам'ятайте:

  • Не вірте сліпо прикметам, адже головне – щирість віри та молитов.
  • Не бійтеся "поганих" знаків, адже вони можуть бути лише застереженням, а не вироком.
  • Зосередьтеся на молитві, щиро просіть про те, що вам дійсно важливо.

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