Запобігає появі стрілок та покращить врожайність: у чому треба замочити цибулю перед посадкою

Перед висадкою цибулі в ґрунт, необхідно провести її замочування у розчині харчової соди. Така процедура виконує кілька важливих функцій.

Розчин соди виступає як протигрибковий та антисептичний засіб. Він значно покращує якість посадкового матеріалу, підвищуючи його стійкість до захворювань, запобігаючи передчасному стрілкуванню та забезпечуючи високу врожайність. Крім того, замочування в соді збагачує цибулини мінеральними речовинами, що дозволяє їм краще переносити посуху та рости навіть у ґрунтах з низьким вмістом поживних речовин. Про це пише ТСН.

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Методика замочування цибулі перед висаджуванням

Для приготування розчину необхідно розвести харчову соду з розрахунку 1 столова ложка на 1 літр води.

Важливо, щоб розчин, у який занурюють цибулю, мав температуру від +45°C до +60°C.

Перед замочуванням видаліть з цибулини зовнішні лушпинки, проте не знімайте верхній шар повністю.

Тривалість замочування має становити не менше 30 хвилин. Щоб розчин не охолонув, накрийте ємність кришкою або іншим матеріалом.

Харчову соду також можна додавати безпосередньо в лунки під час садіння цибулі замість використання попелу чи доломітового борошна для розкислення ґрунту. Така обробка буде сприяти створенню несприятливих умов для розвитку патогенних мікроорганізмів.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, щоб цибуля не почала швидкої гнити.

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