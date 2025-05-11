Щоб навіть із невеликої ділянки отримати багатий урожай редиски, досвідчені городники радять використовувати перевірене підживлення, яке значно покращує якість коренеплодів. Правильне добриво допоможе редисці вирости великою, соковитою і приємною на смак.

Редиска є одним із найулюбленіших овочів українських городників — вона швидко дозріває, не потребує надто складного догляду, і вже в кінці травня стає основою для свіжих салатів. Проте без достатнього живлення та вологи редиска може вийти дрібною, сухою і гіркою. Причина — виснажений ґрунт, у якому не вистачає поживних речовин. Про це повідомляє ресурс "Сенсація".

Найкраще редиска реагує на органічні добрива. Одним із найефективніших вважається курячий послід: його розводять водою у пропорції 1:3 і залишають настоюватися на три дні. Перед поливом концентрат розбавляють водою у співвідношенні 1:10. Це просте, але потужне підживлення забезпечує овочам активне зростання і насичений смак.

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Ще один хороший варіант — настій з деревного попелу. Для цього 300 грамів попелу заливають 10 літрами води, настоюють протягом доби, після чого поливають редиску. Такий розчин не лише живить, а й підвищує стійкість рослин до хвороб.

Редиска чутлива до поливу — її потрібно зволожувати регулярно, але обережно, щоб уникнути перезволоження. Для збереження вологи та зменшення росту бур’янів доцільно використовувати мульчу. Тирса, солома чи навіть скошений бур’ян допоможуть підтримати оптимальний мікроклімат у ґрунті.

Дотримуючись цих нескладних порад, можна розраховувати на тричі більший урожай — редиска порадує великою, хрусткою і солодкою м’якоттю.

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