Правильно підбирайте горщик: Як доглядати за доларовим деревом, щоб воно виросло здоровим та гарним

У яких горщиках доларові дерева ростуть краще

Доларове дерево, або заміокулькас – популярна кімнатна рослина, яка вважається символом багатства і достатку. Щоб повір'я справдилися, квітка повинна бути здоровою і міцною. Однією з умов успішного вирощування заміокулькаса є правильний вибір горщика.

Коренева система заміокулькаса має вигляд бульби з вертикально зростаючим від неї товстим і довгим корінням. Тому горщик для цієї рослини повинен бути не надто широким, але глибоким, пише prostoway.

Читайте також: Ростиме швидше та здоровіше: як самостійно зробити добриво для орхідеї

Для молодої рослини підійде горщик на 1-2 см глибше попереднього. Доросла рослина потребує горщика на 3-5 см глибше. Не варто пересаджувати заміокулькас одразу в горщик великого обсягу, оскільки це може призвести до загнивання коренів.

Обов'язкова складова горщика для заміокулькаса – дренаж, який не дасть квітці постраждати від надмірної вологості.

Найбільш підходящим матеріалом для горщика вважається глина. Горщики з цього матеріалу міцні, стійкі і мають здатність пропускати повітря.

Отже, при виборі горщика для доларового дерева слід враховувати такі фактори:

Глибина горщика повинна бути більше, ніж ширина.

Для молодої рослини підійде горщик на 1-2 см глибше попереднього, для дорослої рослини - на 3-5 см глибше.

Обов'язкова наявність дренажу.

Найкращим матеріалом для горщика вважається глина.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!