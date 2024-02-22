Правила виживання з аб'юзером

БЛОГ

1. Визнати та прийняти, що він/вона не зміниться. Дуже складно визнати, що ваша кохана людина, яка є емоційним ґвалтівником НЕ зміниться. Але це найважливіший крок по виходу з токсичної залежності — почати бачити людину такою, якою вона є, а не такою, якою хотілося б, щоб вона була.

2. Практикуйте самопідтримку. Важливо встановлювати всередині із собою теплу, дружню розмову, підтримувати високий рівень довіри своїм відчуттям. Почніть знову вірити всім своїм органам почуттів.

3. Вибудовувати та утримувати особисті межі. Почніть використовувати слова "СТОП" та "НІ" у контакті з партнером. У відносинах з аб'юзером важливо приділяти особливу увагу цілісності своїх кордонів, адже з такою людиною вони зазнають регулярної атаки. Якщо ви не дбаєте про власний психологічний комфорт, розставляючи знаки "стоп" там, де ви хочете їх поставити, партнер з токсичним стилем поведінки проламуватиме ваші кордони і підминатиме під себе і свої інтереси.

4. Помічайте аб'юз на свою адресу. Багато жорстокі прояви людини з аб'юзивними рисами можуть губитися за його чарівністю та маніпуляціями. Важливо нагадувати собі, з ким ви маєте справу, і називати речі своїми іменами, а неприйнятну поведінку не виправдовувати та не ігнорувати.

5. Заручиться підтримкою спеціаліста. Особиста психотерапія допоможе вам не втратити себе в аб'юзивних відносинах.